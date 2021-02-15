Ветераны Афганской войны реализовали сертификаты от Минтруда и соцразвития РД

В 2020 году Министерство труда и социального развития РД выдало восемьдесят три свидетельства на улучшение жилья участникам Афганской кампании. Общая сумма сертификатов составила девяносто один миллион рублей. Владельцы сертификатов реализовали их на улучшение жилищных условий. Например, участник боевых действий в Афганистане Набиюлла Акаев из села Нижнее Казанище стал владельцем собственного дома. Он отмечает, что в последнее время проблемам военных ветеранов уделяется большое внимание. По словам Набиюллы Акаева, главным является то, чтобы наши дети жили в мире и не узнали войны.

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