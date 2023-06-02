Ветерану ВОВ в Хасавюрте вручили единовременную материальную помощь

В этом году в Дагестане учредили единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в размере 360 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение о выделении на эти цели 7,5 млн рублей из Резервного фонда Правительства Республики Дагестан по поручению руководителя региона Сергея Меликова подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Мера поддержки охватила 21 ветерана, проживающего на территории региона. Единственному ветерану Великой Отечественной войны в Хасавюрте Александру Семеновичу Макухе по поручению Главы города Корголи Корголиева материальную помощь передали и.о. заместителя главы администрации Иса Чергизбиев и директор ГКУ РД «УСЗН в МО «город Хасавюрт» Магомед Абдуразаков.