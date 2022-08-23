Ветерану Ибрагиму Садыкову вручили поздравительный адрес от Главы Дагестана к годовщине Курской битвы

Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев посетил участника битвы, ветерана Великой Отечественной войны Ибрагимпашу Садыкова.

Вице-премьер вручил ветерану поздравительный адрес от главы Республики Дагестан Сергея Меликова и поздравил Ибрагимпашу Садыкова с 79-ой годовщиной Победы в Курской битве.

«Выражаю искреннюю благодарность в вашем лице всем участникам Великой Отечественной войны за проявленную отвагу и мужество. Вы настоящий патриот и являетесь достойным примером для подражания. Спасибо вам за спасенный мир, за чистое небо над головой. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал вице-премьер.

Ибрагимпаша Садыков участвовал в освобождении города Керчи, Киева, Харькова, в обороне г. Ростова, принимал участие в Сталинградской битве и битве на Курской дуге.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ростова», «Жукова», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы». Является Кавалером ордена Славы двух степеней.