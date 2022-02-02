Ветерана ВОВ навестили в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Сегодня, 2 февраля, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве председатель ВОД «Волонтеры Победы» по РД Магомед Гусейханов и председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова навестили участника Сталинградской битвы, ветерана ВОВ Ильяса Казиханова. Зимой 1941-1942 годов в районе Махачкалы и Буйнакска была создана 91-я стрелковая дивизия, в рядах которой насчитывалось до 600 дагестанцев. Кроме воинов 91-й дивизии, в Сталинградской битве принимали участие более двух тысяч дагестанцев. Отметим, битва стала крупнейшей сухопутной военной операцией в годы Второй мировой войны. Именно после нее немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В дни Сталинградской битвы в Дагестане была развернута большая военно-оборонная работа по подготовке резервистов, созданию отрядов народного ополчения, истребительных батальонов, партизанских отрядов.

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