Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Сколько весен прошло, сколько отгремело гроз с той победной весны 1945 года. Только помнит народ своих героев, тех, кто принес мир на эту землю, кто в течение 4 тяжелых и кровавых лет, не щадя своих сил, отдавая на поле сражений свои жизни, бил врага. Мы помним их, наших ветеранов, которые, пройдя эти годы с достоинством, строили и мирную жизнь. Мы помним тех, кто навсегда остался на войне. И сегодня, спустя десятилетия, мы снова говорим о них, наших доблестных защитниках. Сегодня я посвящаю свой рассказ памяти участника Великой Отечественной войны Карасая Заракаева и его внука, сегодня находящегося в зоне боевых действий на СВО Рамберди Оразниязова. Это та самая преемственность поколений, когда деды передают своим внукам в наследие мужество и гражданскую позицию всегда защищать Родину.

В селе Карагас Ногайского района РД помнят ветерана Великой Отечественной войны Карасая Заракаева. В послевоенные годы он работал заместителем колхоза, секретарем парткома, рабочим, бригадиром. Как говорят его односельчане, жил по совести. С женой вырастили девятерых детей. Как вспоминаю его дети, Карасай Заракаев был скромным человеком, как и все фронтовики, не любил вспоминать о войне. Но о том, как он сражался с врагом, говорят его боевые награды. И иногда, когда душа переполнялась воспоминаниями и совсем нам незнакомыми чувствами, ветеран вспоминал те роковые сороковые, когда в каждый миг могла оборваться человеческая жизнь.

– Было это в начале войны. Немец наступал «парадным шагом». Наши отступали. Повсюду царили паника и хаос. В этой ситуации слабохарактерные люди забывали, что они люди и превращались в зверей. Потери были огромные. Я с одним из товарищей остался хоронить однополчан, а рота ушла в лес, там собирались разрозненные части. Мы хотели в яму бросить очередной труп и тут он заговорил: «Братцы, я живой!». Мне стоило больших усилий уговорить напарника не оставлять его умирать, сказал, что сам его дотащу до лазарета. Так получилось, что я спас от смерти одного человека, видимо, Всевышний так решил, что он должен жить, – рассказывал своей дочери Карасай Заракаев. Потом уже этот человек нашел своего спасителя, называл его братом. А наш земляк говорил, что ничего особенного не сделал. Он только учил своих детей в самые трудные минуты оставаться человеком.

Карасай Заракаев рано осиротел сам, его опекал брат Хан-Юсуп. Родился он 15 января 1919 года, так получилось, что присягу Родине он принял в свой день рождения – 15 января 1941 года, на военную службу его призвали в октябре 1940 года, через год он ушел на войну.

Как вспоминают дети, ветеран любил военные песни. Видимо, они напоминали ему военные годы, когда в минуты тишины звучала гармонь и пелись песни. Брат Карасая Заракаева Баталбек пропал без вести на войне. Часто вспоминал его ветеран, одному из внуков дал его имя. Он хотел, чтобы его имя осталось в памяти молодого поколения Заракаевых. И он оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины.

Внук Карасая Заракаева, наш односельчанин Рамберди Алимурзаевич Оразниязов сегодня участвует в специальной военной операции на Украине. Родился и вырос он в селе Терекли-Мектеб, здесь окончил школу, отсюда уехал служить в ряды Вооруженных сил. Осенью прошлого года он уехал по мобилизации в СВО. Вот уже в течении 8 месяцев он отважно борется с нацизмом, защищая жителей территорий, которые вошли в состав России.

В феврале 2023 года Рамберди Оразниязов Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени. Вот оно – мужество наших дедов и прадедов, оставленное в наследие. Мы верим в победу, желаем нашим ребятам, в том числе Рамберди Оразниязову, вернуться с победой домой.

Источник: Голос степи