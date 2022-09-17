Ветеран советского футбола Евгений Ловчев посетит Дагестан

Бронзовый призёр олимпийских игр по футболу, советский футбольный полузащитник Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» поделился планами о том, что намерен посетить Дагестан. На недовольство депутата Государственной Думы Султана Хамзаева тем, что российская футбольная элита предпочитает отдых в Монте-Карло советский футболист уточнил, что отдыхает в России, а в его ближайших планах – посетить Махачкалу. «Вместе поедем»,– подтвердил намерения Ловчева депутат Хамзаев.

Вместе с тем, депутат Госдумы Султан Хамзаев продолжает знакомить зрителей с дагестанским спортом. Хамзаев в прямом эфире на федеральном канале напомнил о богатейшей истории спортивного общества «Динамо»: «Посмотрите какое наследие: от Загреба до Ташкента! Везде есть «Динамо». Нам нужно поддерживать этот бренд. Приятно наблюдать за становлением и развитием нашего футбольного клуба в Дагестане – «Динамо» Махачкала», – заявил парламентарий.