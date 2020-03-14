Ветеран, руководивший районом

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На войну призывали всех совершеннолетних граждан СССР. Мобилизовали через военные комиссариаты граждан различных специальностей. Также шли на фронт и добровольно. Одним из добровольцев является Нурадин Ибрагимович Магомедов, который в 1942 году ушел на фронт.

Он родился 22 апреля 1923 года в с.Тпиг Агульского района. В 1939 году окончил школу и поступил в Дербентское педагогическое училище. В ноябре 1942 года воевал на Южном фронте в «Лысых горах» Красноярского края, был ранен и попал в госпиталь г.Цыхантубы.

В 1944 году в составе первого Белорусского фронта освобождал Польшу и Восточную Пруссию. 3 мая 1945 года встретился на реке «Эльбе» с американцами. На фронтах был трижды ранен.

После войны вернулся домой и работал на различных должностях: зав.учетом Агульского РК ВЛКСМ, участковым Агульского РОВД, помощником секретаря Агульского РК КПСС, 1-м секретарем РК КПСС, председателем исполкома райсовета, председателем комитета народного контроля Агульского района.

Награжден пятью почетными грамотами Верховного Совета РД. За активные боевые действия на фронтах ВОВ был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, орденом «Красной звезды», орденом Трудового красного знамени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Ушел из жизни в 2005 году.

Луиза Гусукаева