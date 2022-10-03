Ветеран из Кайтагского района: «Я прослезился от радости и аплодировал стоя, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к России»

Заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Кадибаймат Кадибайматов рассказал о своем отношении к объявленной Президентом Российской Федерации частичной мобилизации.

«Указ Президента страны Владимира Путина призвать резервистов к службе, я, как старший сержант, отслуживший в зенитно-ракетных войсках Советской Армии 3 года, полностью его одобряю», — сказал ветеран.

Он отметил, что считает проведение спецоперации на территории Украины правильным и своевременным решением руководства российского государства.

«То, что сейчас происходит на Украине, бывшей нашей братской республике… Братский народ пошел по пути «бандеровщины», под руководством Соединенных Штатов Америки. Дошли до такой степени, что 22 февраля этого года наш Президент вынужден был признать Донбасс, а 24 февраля началась специальная военная операция на Украине по освобождению ДНР и ЛНР от киевского нацистского режима. Российская Федерация в настоящий момент воюет со всей Европой во главе с США, которые разрушили Советский Союз в 1991 году и теперь хотят расчленить нашу страну. Им это не удастся! Когда 30 сентября текущего года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к России, я очень был рад, даже прослезился от радости. Как гражданин своего государства, я стоя аплодировал этому событию», — рассказал Кадибаймат Кадибайматов.

Затем напомнил о том, что Министром обороны РФ Сергеем Шойгу были названы специальности, востребованные сегодня на линии фронта.

«Танкисты, стрелки, водители там сейчас очень нужны. Мы полностью поддерживаем эту инициативу, и наши кайтагцы никогда не останутся в стороне. Мы россияне! В Дагестане мы дагестанцы, а вне республики мы – русские. Русский народ никто не побеждал, и мы не дадим его победить! Россия есть, была и будет!» — уверенно заявил ветеран.

В своем выступлении, от имени старшего поколения он призвал земляков активно подключиться к мобилизации и встать на защиту Родины, после чего обратился к родителям ребят, попавшим под мобилизацию.

«Всем родителям я хочу пожелать тепло провожать своих сыновей, братьев, мужей, никогда не отказываться от призыва, поддерживать призывников. От нашей поддержки многое зависит – поднимайте боевой дух наших славных воинов, чтобы они полностью очистили Русский Мир от фашизма!» — заключил Кадибаймат Кадибайматов.