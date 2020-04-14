Ветеран из Докузпаринского района получил сертификат на миллион рублей

Подарок от сенатора Сулеймана Керимова получил ветеран из Докузпаринского района Меджид Адамов. Сертификат ему вручил врио районного главы Ахмед Ахмедов.

Меджид Адамов – единственный оставшийся в живых ветеран ВОВ в районе. На войну он ушел в 18 лет в 1943 году. Служил в Баку в 57 зенитно-артиллерийском дивизионе.

Дальше попал на службу в Житомирскую область, в район Лугины. Награжден несколькими медалями, среди которых: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу».

Меценат Сулейман Керимов направит всем ветеранам Дагестана по 1 миллиону к 75-летию Победы и по 500 тысяч получат узники концлагерей и блокадники.