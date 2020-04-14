Общество

Ветеран из Докузпаринского района получил сертификат на миллион рублей

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Подарок от сенатора Сулеймана Керимова получил ветеран из Докузпаринского района Меджид Адамов. Сертификат ему вручил врио районного главы Ахмед Ахмедов.

Меджид Адамов – единственный оставшийся в живых ветеран ВОВ в районе. На войну он ушел в 18 лет в 1943 году. Служил в Баку в 57 зенитно-артиллерийском дивизионе.

Дальше попал на службу в Житомирскую область, в район Лугины. Награжден несколькими медалями, среди которых: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу».

Меценат Сулейман Керимов направит всем ветеранам Дагестана по 1 миллиону к 75-летию Победы и по 500 тысяч получат узники концлагерей и блокадники.

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