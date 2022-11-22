Ветеран флота Сергей Мещеряков: никогда не пожалел о выбранном пути

Славу Каспийской флотилии делает не только ее вооружение, но и личный состав. Так считает командир буксирного судна Сергей Мещеряков, ставший капитаном в 22 года.

«Капитанское место — это святое место. На морском буксире я работаю более двадцати лет. До приезда в Дагестан служил на Черноморском флоте. Стать моряком мечтал с детства, даже написал об этом в одном из первых своих школьных сочинений. На пути к мечте были Рязанская школа, затем мореходное училище, распределение на Черное море и в 22 года я стал капитаном», — делится Сергей Мещеряков.

Сергей Владимирович как сегодня помнит свой первый выход в море в годы студенчества, это было на Балтике в шторм, и, по словам ветерана, он 8 часов простоял рулевым. Этот выход в море Мещеряков запомнил навсегда.

Офицер морского судна ни один день не пожалел о выбранном жизненном пути. А любимые места на корабле — каюта и капитанский мостик, откуда капитан Мещеряков практически ежедневно наблюдает морские рассветы и закаты.