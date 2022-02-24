Ветеран Афганских событий Абдурагим Алиев прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам

Ветеран Афганских событий Буйнакского района Абдурагим Алиев прокомментировал обращение Владимира Путина к гражданам россии.

«Я воевал в Афганистане, но не с афганистанским народом, а с международным терроризмом. Это война оставила глубокий след в моей жизни. Сегодняшние события меня также волнуют, и после обращения Президента нашей страны Владимира Путина ко всем россиянам, мы понимаем одно, что НАТО позволяет себе наращивать своё присутствие в соседних с Россией странах. История нам показывает, что ничего хорошего из этого не выходит. Хотя бы, давайте вспомним бомбардировку Белграда в 1999 году, разрушительные войны в Ираке, Ливии, Сирии. Неужели этому не будет конца, неужели мы и дальше будем безмолвными свидетелями вмешательств США и ее союзников. Мы не должны забывать свою историю, Россия уже извлекла уроки, и обращение Главы государства является прямым ответом беззаконию, которое творилось с нашими соотечественниками- ДНР и ЛНР».

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/2/24/veteran-afganskih-sobyitij-abduragim-aliev-prokommentiroval-obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam/