Общество

Весной 2022 года станет ясно, сколько нас

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Всероссийская перепись населения начинается 15 октября и продлится месяц.
Новая перепись будет проходить по новым технологиям: стационарно через МФЦ, онлайн через «Госуслуги», а также переписчиками, «вооруженными» планшетами.

Пресс-конференция по предстоящему процессу прошла в Дагестане. На ней озвучили количество привлечённых к переписи лиц: 6816 человек, среди которых студенты и волонтеры.

В труднодоступных районах, таких как Рутульский, Докузпаринский, перепись стартовала ещё в июле текущего года.

Всероссийская перепись будет осуществляться с соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Предварительные результаты процедуры будут известны весной 2022 года.

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