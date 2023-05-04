Весной 1945 года советский солдат водрузил алое Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

«В течение 4 лет наш народ и доблестная Красная Армия воевала против миллионов немецко-фашистских полчищ, которые хотели поработить не только все народы Советского Союза, но и мира.

Наша Родина потеряла около 27 миллионов своих граждан, тысячи и тысячи городов и деревень были разрушены и стерты с лица земли. Но любовь к родной земле и Отечеству давала народу и армии силы для борьбы против врага. Мы помним блокаду Ленинграда, Курскую дугу, битвы за Москву, Севастополь и Кавказ, оборону Сталинграда, освобождение Европы от «коричневой чумы» и, конечно же, взятие Берлина в мае 1945 года.

Нам вдвойне приятно говорить о том, что одним из первых Знамя Победы над Рейхстагом водрузил наш земляк – Герой Российской Федерации Абдулхаким Исмаилов. Его этот исторический поступок запечатлен на снимок военных корреспондентов.

В эти дни контингент Вооруженных Сил России, как и в 40-х годах XX века, в центре Европы громит неофашистов и неонацистов, которые хотят вновь возродиться. Некогда цветущая и братская Украина находится под угрозой исчезновения из-за нынешнего киевского режима. Руководство страны приняло единственно верное решение, проводя специальную военную операцию и освобождая тех, кто хочет мира и справедливости, благополучия и добра.

Знамя Победы – один из самых святых символов и ценностей нашего народа, который мы обязаны беречь и чтить. Наши деды подняли его над поверженными головами врага и подарили всему земному шару мир и спокойствие», – говорится в публикации главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, размещенной в телеграм-канале муниципалитета.