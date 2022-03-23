Весна в Дагестане будет тёплой

Метеорологи прогнозируют тёплую весну в Дагестане. Температура может подниматься до +20 градусов, ожидаются также обильные осадки. На территории республики сейчас действует 20 метеостанций, 27 гидрологических постов, 3 агромедпоста и 1 метеопост. Помимо этого также есть специальное судно, которое выполняет мониторинг загрязнения Каспийского моря. Всего в гидрометеослужбе Дагестана работают 223 человека. Они продолжают следить за изменением погоды даже в профессиональный праздник. По последним данным, нас ждет теплая весна, до +20 градусов, с обильными осадками.

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