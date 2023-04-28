Весенний призыв на срочную службу продолжается

Начался весенний призыв на срочную службу. По установленным правилам, мероприятия по призывной кампании в России начинаются с 1 апреля и продолжаются до 15 июля.

Для жителей Крайнего Севера и для педагогов призыв объявляется открытым на месяц позже, с 1 мая. Заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.

Указанные сроки описаны в законодательстве России. Также в указе президента описаны все детали — сколько человек призовут, изменения (если они есть). Обычно указ публикуется в сентябре и марте, им регламентируются осенний и весенний призывы соответственно.

Военные комиссариаты должны вручить повестку гражданину в руки и под роспись.

Это может происходить по месту жительства, учебы или работы.

Свою точку зрения по этому поводу высказал отслуживший в свое время в рядах Советской армии Курбанов Ибрагим Рамазанович.

«Армия для мужчин — это место, где закаляют характер, прививают силу воли, крепость духа и любовь к Родине. Ведь именно служба в армии превращает вчерашнего слабого мальчишку в крепкого и сильного мужчину. Вступив в ряды Российской армии, вы должны помнить, что за вашей спиной вся страна, родные, для которых вы теперь верный защитник! Никогда не сдавайтесь, будьте смелыми и решительными.

Желаю всем призывникам быть счастливыми и оставаться настоящими мужчинами. Сделайте так, чтобы не только родные и близкие, но и вся страна гордилась вами», — сказал Ибрагим Рамазанович.

Салихат Малагусейнова