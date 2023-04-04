Весенний призыв на срочную службу — 2023: что нужно знать об этой процедуре

1 апреля военкоматы распахнули свои двери для призывников по всей стране — начался весенний призыв 2023 года для молодых граждан на срочную службу в армию. Призыв продлится до 15 июля. Призывать должны 147 тысяч человек. На этот раз все пройдет без изменений. Повестки могут прийти мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет. С 2024 года призывной возраст планируют поэтапно повышать до 21-30 лет.

Что важно знать о призыве на срочную службу весной 2023 года

Призывать в армию могут только одним официальным документом — повесткой. Ее должны вручить сотрудники военкомата или работодатель лично под подпись. Иначе она не считается врученной. Электронные повестки законом не предусмотрены.

Отсрочка временно освобождает человека от призыва. Ее выдают на время учебы, ухода за близкими, по состоянию здоровья, в связи с рождением детей и работой в силовых структурах. Отсрочки можно получать вплоть до 27 лет.

Если игнорировать повестку, которую вручили по всем правилам, то можно получить штраф до 3000 рублей. Но если не явиться по двум повесткам или отказаться от их получения, то могут возбудить уже уголовное дело об уклонении.

Отметим, что альтернативная гражданская служба — это законный способ не идти в армию, если вам прислали повестку в рамках призыва на срочную службу. Вместо этого можно работать в государственных организациях и вооруженных силах, например — санитаром и почтальоном. Но попасть на гражданскую службу сложно.

С какими болезнями не берут в армию

Например, при плоскостопии третьей степени и с массой тела менее 45 килограммов. Но не все болезни освобождают от призыва в мирное время, некоторые просто позволяют получить отсрочку на время лечения.

При всех хронических психических расстройствах врачебная комиссия присваивает категорию годности В. Она освобождает от срочной службы. Также не призовут людей с психическими расстройствами, которые утратили трудоспособность.

Могут ли полицейские доставлять призывников в военкомат

Просто призывников — нет. Но они могут задержать военнообязанного, на которого возбудили административное дело об уклонении от призыва.

Права во время срочной службы в армии

У срочников, кроме прочего, есть право спать по восемь часов, отдыхать раз в неделю, служить ближе к дому, если есть дети или пожилые родители, брать увольнительную, получать оклад и надбавки.

Отметим, что есть организации, которые консультируют по разным вопросам прав военнослужащих и призывников. Можно узнать у юристов про прохождение медицинской комиссии, права во время службы и законные способы получить отсрочку.