Общество

Весенний призыв 2023 года пройдёт по плану

Оставить комментарий

Как и ежегодно 1 апреля начинается призывная кампания срочников в армию. Если осеннюю кампанию пришлось отложить на месяц по причине частичной мобилизации, то весенняя кампания будет реализована по плану.

Условия призыва не изменились: призыву подлежат все здоровые граждане мужского пола в возрасте 18-27 лет в случае отсутствия причин на отсрочку.

Напомним: отсрочка даётся студентам вузов, айтишникам, отцам двух и более несовершеннолетних детей, отцы детей-инвалидов, отцы-одиночки, опекуны престарелых и осуществляющие уход за немощными, а также те, чья супруга находится на 26-ой и более неделе беременности.

Также читают:

Дагестан в числе лидеров по количеству заявок на «...
Сергей Меликов навестил раненых, участвовавших в с...
В Дагестане формируют единую информационную систем...
Встреча с участниками I Съезда Российского движени...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *