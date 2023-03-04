Весенний призыв 2023 года пройдёт по плану

Как и ежегодно 1 апреля начинается призывная кампания срочников в армию. Если осеннюю кампанию пришлось отложить на месяц по причине частичной мобилизации, то весенняя кампания будет реализована по плану.

Условия призыва не изменились: призыву подлежат все здоровые граждане мужского пола в возрасте 18-27 лет в случае отсутствия причин на отсрочку.

Напомним: отсрочка даётся студентам вузов, айтишникам, отцам двух и более несовершеннолетних детей, отцы детей-инвалидов, отцы-одиночки, опекуны престарелых и осуществляющие уход за немощными, а также те, чья супруга находится на 26-ой и более неделе беременности.