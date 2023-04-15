Весенние работы на приусадебном участке

Вот и настали по-настоящему тёплые весенние дни. Снег, если и остался, то только в глубоких оврагах и лощинах северных склонов гор. А южные склоны начинают потихоньку зеленеть. Теплая весенняя погода приводит с собой и садово-огородные работы, которые вовремя нужно успеть сделать. А некоторые работы уже и поздно проводить, в частности, обрезку абрикосовых деревьев, так как резкое повышение температуры воздуха привело к их бурному цветению. А вот обрезку сливы, яблони, груши ещё можно успеть сделать.

Одновременно нужно как можно быстрее провести обработку стволов деревьев бордосской смесью (побелка) для предотвращения растрескивания коры от солнечных ожогов и защиты деревьев от грибковых заболеваний. Многие используют готовые наборы для этой обработки, однако лучший результат даёт смесь из свежегашеной извести и медного купороса, который, кстати, лучше чередовать с железным купоросом, так как это восполняет потребность растений в железе. А железа в нашей почве катастрофически мало.

Многие вносят под деревья навоз, а осенью удивляются, что урожая мало, плоды мелкие, валят на плохой сорт деревьев. А дело в том, что свежий навоз, заделанный под деревья, начинает разлагаться, выделяя тепло и нанося ожоги корневой системе. Да еще при разложении навоз потребляет большое количество воды, отбирая ее у деревьев, что при наших сланцево-песчаных почвах губительно сказывается на вегетации и плодоношении. Поэтому под деревья нужно вносить только перепревший навоз (перегной), который является основным источником поступления гумуса в почву. Перегной образуется при ферментации навоза под воздействием микроорганизмов. В результате формируется гумус, гуминовые кислоты и более простые минеральные соединения которых нет в свежем навозе. (К сведению начинающих садоводов и огородников — свежий навоз любят только огурцы). Кроме того, категорически не следует обрабатывать деревья против вредителей при цветении и начальном периоде плодообразования.

Уход за ягодными кустарниками (смородина, малина, крыжовник) отличается от ухода за деревьями. Для получения обильного урожая крупных и сочных ягод нужно помнить, что у кустарников ежегодно нужно удалять побеги старше трёх лет. Отличить их легко по цвету коры (она более тёмная, напоминает кору деревьев). Также нужно удалять и молодые побеги, оставляя 5-7 наиболее сильных побегов, которые и дают хороший урожай. Химическую обработку также нельзя проводить, так как пчелы, шмели очень любят нектар кустарников и до позднего вечера его собирают, опыляя цветки и повышая урожайность кустов.

Ягоды очень требовательны к теплу, а особенно к влажности и качеству почвы. Поэтому их тоже весной надо подкормить перегноем, а летом настоем разбавленного птичьего помёта, что в условиях нашей скудной почвы весьма актуально. И не забывать про периодические поливы.

На вашу заботу ваш приусадебный участок ответит вам осенью щедрым урожаем.

А. Рамазанов