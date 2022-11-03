Весь цвет аграрной науки России собрался в Махачкале

В Махачкале стартовала двухдневная международная научно-практическая конференция «Генетические ресурсы животноводства и растениеводства: состояние и перспективы сфере сельского хозяйства». Старт ее работе дал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поприветствовал гостей от имени Главы РД Сергея Меликова.

В числе участников — представители Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. Участие в конференции, в том числе в режиме ВКС, принимают более 70 научных коллективов из более 20 регионов РФ.

В течение двух дней будут обсуждаться геномные технологии в животноводстве, совершенствование селекционного процесса, мобилизацию и сохранение генетических ресурсов КРС и МРС, плодовых и овощных культур, винограда и многие другие вопросы.