Здравоохранение

Вертолёт санавиации Дагестана в прошлом году совершил 173 вылетов

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В прошлом году в Дагестане вертолёт санавиации совершил более полутора сотни вылетов, в ходе которых была оказана помощь 218 пациентам, преимущественно жителям труднодоступных районов республики. Для оказания помощи пострадавшим с применением летательного аппарата необходимо предварительное согласование с ДЦМК. Таким образом за период с 2020 по 2021 год помощь с применением летательного аппарата была оказана около 500 пациентам. Напомним, вертолёт был выделен региону в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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