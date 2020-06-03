Вертолет Минздрава РД доставил больных коронавирусом из Агульского района в Махачкалу

2 июня вертолёт санавиации Минздрава Дагестана прибыл в Агульский район, чтобы забрать в республиканские клиники наиболее тяжелых пациентов. Из ЦРБ Агульского района бортом санавиации были отправлены пять пациентов. Все эвакуированные больные находились в отделениях реанимации.

Для Агульского района с первых дней это уже второй случай, когда транспортная авиация Минздрава РД доставляет тяжелобольных граждан в Махачкалу вертолетом.

1.Больной N.с диагнозом правосторонняя нижнедолевая внебольничная пневмония.

2.Больной N. ОРВИ с гипертермическим синдромом.Обострение хронического бронхита с астматическим синдромом.

3.Больной N. ОРВИ с гипертермическим синдромом. Сахарный диабет — I типа, фаза субкомпенсации.

4.Больной N. — двусторонняя внебольничная пневмония.

5.Больной N. — двусторонняя верхнедолевая внебольничная пневмония.