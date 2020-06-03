Вертолет Минздрава РД доставил больных коронавирусом из Агульского района в Махачкалу

2 июня вертолёт санавиации Минздрава Дагестана прибыл в Агульский район, чтобы забрать в республиканские клиники наиболее тяжелых пациентов. Из ЦРБ Агульского района бортом санавиации были отправлены пять пациентов. Все эвакуированные больные находились в отделениях реанимации.
Для Агульского района с первых дней это уже второй случай, когда транспортная авиация Минздрава РД доставляет тяжелобольных граждан в Махачкалу вертолетом.
1.Больной N.с диагнозом правосторонняя нижнедолевая внебольничная пневмония.
2.Больной N. ОРВИ с гипертермическим синдромом.Обострение хронического бронхита с астматическим синдромом.
3.Больной N. ОРВИ с гипертермическим синдромом. Сахарный диабет — I типа, фаза субкомпенсации.
4.Больной N. — двусторонняя внебольничная пневмония.
5.Больной N. — двусторонняя верхнедолевая внебольничная пневмония.