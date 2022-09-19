Вершитель подвигов Энвер Набиев

Энвер Набиев назван Героем и не просто так! Значение его вклада в ведение СВО неоценимо. Он с первых дней на передовой и вершит подвиг за подвигом.

Сначала своим грамотным руководством он обеспечивает беспрепятственное проникновенние российских войск в город Бородянка, в процессе чего уничтожается до 50 вражеских сил.

Впоследствии Энвер Набиев помогает своим выйти из окружения, в которое попала тыловая группа в результате авианилета. Тогда в районе населённого пункта Берёзовка Набиев, узнав о ранении командира, прорывается к окружённой группе ценой потери БТР и в течение 5 суток командует оборонительным боем до прихода подмоги.

Он успешно организовывал засаду диверсантам, спасал из окружения разведывательную группу. В последнем задании он оказался ранен — осколок попал в спину.