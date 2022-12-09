Венский вальс капитана Калоева

В годы Великой Отечественной войны миллионы наших граждан проявили героизм, защищая Родину от вероломного и сильного врага. Среди них был и осетин Георгий Калоев (на снимке). В этом году отважному Герою Советского Союза исполнилось бы 106 лет.

Родился Георгий Александрович 7 ноября 1916 года в с. Весёлое Моздокского района Северной Осетии. Вхождение во взрослую жизнь началось с учёбы в педагогическом институте, а затем в Краснознаменном пехотном училище г. Орджоникидзе. После его окончания Г. Калоев был направлен в Буйнакск для прохождения службы в пехотном училище, где он дослужился до начальника учебной части курсантского батальона.

22 июня 1941 года вероломным вторжением фашистской Германии началась Великая Отечественная война. Георгий Александрович с первых её дней стремился на фронт, но, учитывая обязанности Калоева по обучению курсантов, его рапорты об отправке на фронт неизменно отклонялись.

К осени 1942 года гитлеровцы вышли к берегам Волги и практически вплотную подобрались к предгорьям Кавказских гор. В те дни 26-летнего старшего лейтенанта Георгия Калоева отправили на фронт. Он был назначен командиром диверсионного отряда, задачей которого было не только нанесение урона немцам, но и блокирование вывоза фашистами продуктов питания из Моздока.

Вскоре Георгий Александрович получил звание капитана и стал командиром воздушно-десантной роты особого назначения, которой довелось сражаться с врагом на Закавказском, Северо-Кавказском, Карельском и 3-м Украинском фронтах. Во время сражения с гитлеровцами он трижды был тяжёло ранен, но неизменно возвращался в строй.

Далее его боевой путь проходил по территории Европы, а именно – Венгрии и Австрии. В апреле 1945 года Г. Калоеву было поручено организовать действия своего батальона при освобождении Вены. Сначала его воины разгромили гарнизон противника в предместье Винер-Нойдорфе, а спустя неделю с боями ворвались в Вену. На улицах шли бои, Калоев со своими бойцами и боевыми товарищами из других частей ликвидировали около 600 вражеских солдат и офицеров, захватив при этом важный вражеский плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Георгию Александровичу Калоеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А ещё за свои боевые заслуги он был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, «Знак Почёта» и многими медалями.

Не стало Георгия Александровича 22 апреля 1987 года. Героя похоронили с почестями на Аллее Славы г. Владикавказа. Его именем названа одна из улиц родного села и местная средняя общеобразовательная школа, во дворе её установлен бюст Героя.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/venskij-vals-kapitana-kaloeva/