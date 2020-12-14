Венчурный фонд в Дагестане поддержит бизнес-стартапы

Инвестиционный фонд «Elbrus Venture» заявил о готовности поддержать молодых предпринимателей. В Дагестане финансировать будут стартапы для развития туризма, ресторанного бизнеса и сельского хозяйства, а также проекты в области индустриализации и технологий.

Сумма вложений обсуждается индивидуально и для каждого соискателя не будет превышать 50 млн рублей.

Как рассказал создатель Фонда Эльбрус Гасанов, команда Elbrus Ventures выполнила десятки стартапов. Предприниматели готовы сопровождать инвестируемые проекты до следующего раунда инвестиций, потому что большинство заявок проваливаются на этапе презентации и оформления документов.

Фонд будет зарабатывать лишь на росте стоимости подопечной компании и на возможной продаже своей доли покупателю со стороны не раньше, чем через 3-7 лет.

Оставить заявку с презентацией и бизнес-планом можно на сайте компании https://elbrs.ru.