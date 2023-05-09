Великие Победы вдохновляют нынешнее поколение на новые подвиги!

В эти дни по всей стране Ветераны Великой Отечественной Войны получают поздравления. В Дагестане среди тех, кто пришёл поздравить Ветеранов Герои Специальной Военной Операции. Кавалер ордена Мужества, танкист Марат Халиков вместе с помощниками Депутата Госдумы Султана Хамзаева поздравили Ветеранов ВОВ, танкиста Филиппа Захаровича Шербакова и Веру Николаевну Никитину.

Интересный факт: Вера Николаевна победу встретила в Германии, в городе Грёбенцелль, на подступах к Берлину. В поверженном Берлине оказалась 10 мая. С трудом пробралась к рейхстагу. Не удержалась и на стене оставила надпись: «Липина город Кизляр».

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