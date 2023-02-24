Величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины

Героизм – понятие сложное, многогранное, наполненное единым смыслом проявления храбрости и самоотверженности, верности Родине и долгу, но растущее от многих корней. В основе которого стержень человека. Незаметный, но выстраиваемый на протяжении всей жизни от детства и воспитания родителями, школой, до самостоятельного принятия решений в тех или иных жизненных ситуациях.

Мы-дети, выросшие в мирное время, из фильмов, книг помним, героизм на фронте. Бывали такие ситуации, где приходилось принимать решения, то есть это было время Личностей и Поступков.

Сегодня мы знаем больше имен спортсменов, певцов, блогеров и моделей. Жаль… остаются имена настоящих героев незаметными и не раскрытыми.

Лейтенант Азиз Джумаев, командир взвода артиллерийской батареи, которая представляет собой единицу или несколько систем артиллерии, минометных систем, реактивной артиллерии, реактивных систем залпового огня, сгруппированных таким образом, чтобы облегчить лучшую связь на поле боя и командование, и управление, а также обеспечить рассредоточение входящих в ее состав артиллерийских расчетов и их систем.

Азиз Джумаев окончив школу имени А-Х.Ш.Джанибекова села Терекли- Мектеб Ногайского района в 2017 году, поступает в Михайловскую военно-артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербург, которую с успехом заканчивает 2022 году. После окончания данного вуза Азиза направляют на постоянное место дислокации в поселок Тоцкое Оренбургской области, где он начинает свою трудовую деятельность в 21 мотострелковой бригаде.

После двух недель переподготовки в городе Екатеринбург Азиза направили в зону специальной военной операции.

Позади мирная жизнь, беззаботная юность, уютный родительский дом…

Для Азиза служба в зоне СВО началась в Донецкой области, затем его направили в Запорожскую область. Последний месяц находился в Луганской области в направлении Сватова-Кременная.

В зоне специальной военной операции Азиз Джумаев выполнял свой воинский и трудовой долг в течение пяти месяцев. Сегодня Азиз находится на постоянном месте дислокации.

За время службы в зоне СВО Азиз показал себя как настоящий военнослужащий и в конце октября 2022 года он был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия» Приказом Министра обороны РФ.

Как говорил Константин Рокоссовский: «Величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины».

Всем участникам СВО желаем терпения и мирного неба над головой, чтоб все вернулись в родительский дом с победой.

Источник: Голос степи