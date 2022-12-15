Круглый стол «Общественно-политические и философские аспекты исторического единства народов Дагестана в книге Р.М. Магомедова «Вековые ценности Дагестана» состоялся в в Юридическом институте на базе ДГУ в Махачкале.

Мероприятие было организовано ФГБОУ ВО » Дагестанский государственный университет», Советом старейшин при Главе РД, Конгрессом интеллигенции РД и другими государственными и общественными объединениями республики.

Было отмечено, что в своем труде Расул Магомедов, как выдающийся учёный, заслуженный деятель науки России, дал оценку и свое видение ситуации о традициях, обычаях, нравах, горском этикете, особенностях народной культуры.дагестанцев.

«Славное прошлое, настоящее и будущее Дагестана — в его единстве», — заявляет Расул Магомедов в своей книге. Об этом же говорили в своих выступлениях и почти все участники встречи. Учёные и представители общественности подчеркнули уникальность книги замечательного ученого, поставившего себе цель воздать дань уважения традициям и обычаям дагестанцев.

Состоялось также обсуждение основ политического устройства многонационального Дагестана на примере деятельности Госсовета Республики Дагестан.

Участники Круглого стола рассмотрели вопросы гражданских и этнических аспектов идентичности дагестанцев.

В заседании Круглого стола выступающие подняли темы, связанные со становлением Дагестана, как государственного объединения, на советском этапе и в современной истории.

Завершая Круглый стол, модератор заседания ректор Дагестанского государственного университета Муртузаали Рабаданов зачитал текст Резолюции, основным посылом которой явилось требование о перевыпуске книги Расула Магомедова «Вековые ценности Дагестана». Книгу рекомендуется включить в перечень обязательной учебной литературы для молодежи.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/vekovye-cennosti-dagestana/