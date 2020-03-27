Век стажа на двоих

В современном мире школа является важнейшим социальным институтом, который воспитывает подрастающее поколение образованным, толерантным, думающим. Но каждая школа пуста без ее учителей. Именно эти люди ежедневно общаются с нашими детьми, наставляя их, обучая основам общеобразовательных дисциплин и морально-этическим ценностям.

За последнее время работа учителя претерпела ряд изменений. Так, в современном образовании активно применяются цифровые технологии, проходят процессы стандартизации и гуманитаризации. Но по-прежнему остаются незыблемые ценности, опираясь на которые, педагоги работают уже не одно десятилетие.

Супружеская пара учителей, которая отдала школе больше половины своего пути, работает в МКОУ «Хутхульская СОШ».

Манафов Абдулбари Джалилович и Магомедова Гава Курбановна имеют общий педагогический стаж 110 лет.

Сложно по-настоящему осознать обширность этого педагогического стажа и не только с позиции времени. Для этого необходимо обладать хорошей профессиональной подготовкой и быть педагогом, который находится

в курсе всех тенденций в образовании.

Абдулбари Джалилович Манафов родился в феврале 1945 года в многодетной семье. Его отец, Джалил Манафович Манафов, был очень образованным человеком: имел два

высших образования, более 50 лет работал учителем истории, долгое время занимал должность директора школы в селе Хутхул.

Абдулбари Джалилович отмечает, что отец всегда был для него примером для подражания. Именно отец всегда давал ответы на сложные и непонятные вопросы.

К тому же у отца был брат Манаф Манафович Манафов, который был очень известным педагогом, работал директором Тпигской школы, школы в городе Дербенте, руководил Отделом образования в Агульском районе, был «Заслуженным учителем Дагестана». Их коллеги и бывшие ученики отмечают высокий профессионализм этих учителей и особый подход к детям, а также строгость.

Абдулбари Джалилович вспоминает, что авторитет отца и уважение к статусу педагога повлияли на его выбор профессии. В роду Манафовых много учителей: это не только

братья и сестры Абдулбари Джалиловича, но и их дети, племянники и внуки. Все потому, что врач и учитель всегда были уважаемыми и востребованными профессиями на селе.

Абдулбари Джалилович основное общее образование получил в школе-интернате № 1 города Махачкалы. Разлука с родителями и родным домом не помешала ему показать хорошие результаты. Да и сам класс был образцовым: здесь с Барии Манафовичем учились видные деятели Дагестана, в том числе и олимпийский чемпион.

Именно качественная подготовка в школе позволила ему беспрепятственно стать абитуриентом Армавирского государственного педагогического института. Он учился на кафедре русского языка и литературы, которая на тот момент была в статусе сильнейших платформ на Северном

Кавказе.

Главные аспекты, на чем акцентировалось внимание, — это грамотность и знание русского языка. И на каникулах студенты

не переставали читать, потому что художественная литература способствовала развитию грамотности и речи.

Затем особый упор делался на произведениях патриотического характера. Изучали Героев Советского Союза поименно, молодогвардейцев. Потому как эти имена надо знать, не взирая на времена и веяния. Но главное, научить детей логическому и критическому отношению к действительности, умению думать.

Его любимым автором является А.Н. Некрасов, потому что он всегда писал о народе. На вопрос: какие книги должен прочитать каждый, Абдулбари Джалилович назвал произведения: «Как закалялась сталь» Н.Островского, «Овод» Э.Войнича и «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого.

Его супруга, Гава Курбановна Магомедова, признается, что эти книги должны быть прочитаны каждым для собственного воспитания, а еще потому, что люди в этих произведениях особенные, искренние и смелые. Гава Курбановна родилась в 1947 году в селе Тпиг. Ее отец, Курбан Магомедов, был

фронтовиком, и тема войны и подвига для нее особенно близка. Отец Гавы Курбановны прошел всю войну, был ранен. Вернувшись домой, построил дом и растил детей с уважением к миру, но с памятью о войне.

Время после войны было сложным, в школах многого не доставало, но Гава Курбановна вспоминает, что им преподавали такие учителя, с которыми нельзя было плохо учиться. Ее как активистку сразу после окончания школы по предложению директора Тамары Константиновны Алимовой оставили работать в родной школе пионервожатой. Затем

поступила в ДГПИ города Махачкалы, на филологический факультет, и в этом же 1967 году стала работать в Хутхульской школе.

Так сложилось, что аспекты профессиональной деятельности, особенности произведений и другие рабочие моменты они обговаривают дома. Это закономерно, потому что педагог — это не просто профессия, это дело жизни, которым мыслишь постоянно. Можно много говорить о том, что изменились времена, нравы, но образование и личностное становление всегда актуальны, потому что думающий человек всегда нацелен на саморазвитие, созидание и прогресс.

Алена Магомедова