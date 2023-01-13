Ведущие специалисты Россетей приедут в Дагестан для решения проблем с электроснабжением

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» по взаимодействию с органами власти Сергей Поляков сообщил, что для действующего оборудования Россетей ветер со скоростью 25 м/с является запредельной нормой и аномальным условием.

«Понятно, что по докладам глав муниципалитетов мы слышим, что на местах наши сотрудники героически работают совместно с МЧС и властью. И, понятно, что этого недостаточно. Мы проведём глубочайший анализ.

Сегодня по решению руководства компании в республику срочно вылетел главный инженер компании Евгений Викторович, он проведёт заседание штаба на месте. Выехали и другие специалисты, в том числе руководитель компании Россети Северный Кавказ Роман Левченко.

Мы очень оперативно отреагировали на текущую ситуацию с точки зрения наших возможностей. Что касается аварийного запаса, да может быть не логически выстроена цепочка, но нужно отдать должное, что даже в этих особых условиях мы находили решение, но ещё раз подчеркиваю, они недостаточны», — отметил Поляков.

Он также отметил, что компания проводит большую работу для того, чтобы в республику были направлены средства для решения существующих задач.