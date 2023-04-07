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Вдове погибшего в зоне СВО дагестанца – Героя России Михаила Абраменко передали «Золотую Звезду»

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Уроженец Дербента, летчик, майор Михаил Абраменко стал шестым дагестанцем, указом Президента России удостоенным этого высокого звания с начала спецоперации.

О подвигах Героя рассказал в своем телеграм-канале Сергей Меликов: «На Украине Михаил уничтожил свыше 40 единиц техники противника и прикрывал другие вертолёты при эвакуации наших раненых ребят».

«Золотую Звезду» вдове Героя вручил командующий объединением Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

Церемония прошла в штабе объединения в Санкт-Петербурге.

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