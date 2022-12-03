Вдове погибшего в ходе СВО дагестанца помогут с трудоустройством и лечением ребенка

Сегодня в ходе посещения дома-интерната «Забота» Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов побеседовал с вдовой погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего Махти Мурзаева Нюрбият Мурзаевой. Она воспитывает особенного ребенка.

По поручению Абдулмуслима Абдулмуслимова принято решение, что Нюрбият Мурзаева будет трудоустроена в Управление социального обслуживания г.Махачкалы. Кроме того, министр труда и социального развития РД Абдурахман Махмудов заверил, что сыну Мурзаевой — Гаджимурзе — будет оказана помощь в реабилитации в интернате «Забота» и оказан весь перечень необходимых услуг.