Общество

Вдове погибшего в ходе спецоперации Рашида Салаватова из Каякентского района передали орден Мужества

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Семье гвардии старшего лейтенанта, командира группы специального назначения Вооруженных сил России Рашида Салаватова, который героически погиб во время спецоперации на Украине, вручили орден Мужества посмертно.

Церемония вручения прошла 25 мая в рабочем кабинете главы Каякентского района Магомеда Эльдерханова. В мероприятии также приняли участие военный комиссар по городу Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Даитбек Шахбанов, председатель районного Собрания депутатов Магомедрасул Багамаев, начальник ОМВД по Каякентскому району Арсен Гасанов, заместители главы администрации района Джалил Алациев и Ольга Ибрагимова, глава села Новокаякент Шамиль Агаев и другие.

Рашиду Абдулмуслимовичу Салаватову было 33 года. Он проживал в селе Инчхе Каякентского района. Магомед Эльдерханов вручил жене Салаватовой Зареме Магомедсаламовне орден Мужества (посмертно).

Магомед Эльдерханов отметил, что Рашид Салаватов погиб при исполнении воинского долга, проявив лучшие качества офицера: мужество, отвагу, верность воинскому долгу.
«Рашид выбрал профессию. Есть такая профессия – Родину защищать. Был достойнейшим офицером. К сожалению, погиб. Горечь утраты, я думаю, со временем будет уходить, а его подвиг будет с нами, и память будет на всю оставшуюся жизнь. Это будет гордость супруги, вдовы погибшего, и его детей. Он отдал свою жизнь за Родину, и мы его будем вечно помнить», – сказал военный комиссар Даитбек Шахбанов.

Глава района также заверил вдову погибшего лейтенанта, что его родные всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны руководства Каякентского района, а светлая память о герое будет передаваться из поколения в поколение.

«Рашид Абдулбасирович Салаватов навсегда останется в памяти жителей Каякентского района», — сказал глава района.

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