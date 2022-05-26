Вдове погибшего в ходе спецоперации Рашида Салаватова из Каякентского района передали орден Мужества

Семье гвардии старшего лейтенанта, командира группы специального назначения Вооруженных сил России Рашида Салаватова, который героически погиб во время спецоперации на Украине, вручили орден Мужества посмертно.

Церемония вручения прошла 25 мая в рабочем кабинете главы Каякентского района Магомеда Эльдерханова. В мероприятии также приняли участие военный комиссар по городу Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Даитбек Шахбанов, председатель районного Собрания депутатов Магомедрасул Багамаев, начальник ОМВД по Каякентскому району Арсен Гасанов, заместители главы администрации района Джалил Алациев и Ольга Ибрагимова, глава села Новокаякент Шамиль Агаев и другие.

Рашиду Абдулмуслимовичу Салаватову было 33 года. Он проживал в селе Инчхе Каякентского района. Магомед Эльдерханов вручил жене Салаватовой Зареме Магомедсаламовне орден Мужества (посмертно).

Магомед Эльдерханов отметил, что Рашид Салаватов погиб при исполнении воинского долга, проявив лучшие качества офицера: мужество, отвагу, верность воинскому долгу.

«Рашид выбрал профессию. Есть такая профессия – Родину защищать. Был достойнейшим офицером. К сожалению, погиб. Горечь утраты, я думаю, со временем будет уходить, а его подвиг будет с нами, и память будет на всю оставшуюся жизнь. Это будет гордость супруги, вдовы погибшего, и его детей. Он отдал свою жизнь за Родину, и мы его будем вечно помнить», – сказал военный комиссар Даитбек Шахбанов.

Глава района также заверил вдову погибшего лейтенанта, что его родные всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны руководства Каякентского района, а светлая память о герое будет передаваться из поколения в поколение.

«Рашид Абдулбасирович Салаватов навсегда останется в памяти жителей Каякентского района», — сказал глава района.