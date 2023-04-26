Герои Z

Вдова участника СВО Асият Магомедова, поблагодарила Сергея Меликова за инициативу увековечить память участников СВО

Оставить комментарий

«Проезжая мимо баннеров с лицами героев, каждая женщина ищет своего мужа, сына, брата. У нас есть группа в WhatsApp’е, там девочки делятся друг с другом: “Видела сегодня твоего на баннере”, “Кто-нибудь видел моего?”, “Моего, интересно, разместили где-нибудь или нет”. Хочется порадовать этих женщин, показать, что их родным отдали дань уважения. Им ведь на душе становится приятно», – рассказала заявительница.

Напомним, на заседании оргкомитета «Победа» Сергей Меликов поручил к 9 мая установить памятные таблички на домах и школах, где проживали и учились участники СВО.

Также читают:

Воин СВО Амирали Сайгидахмедов передает салам с пе...
Аллея героев пополнится именами 31 Героя России - ...
Доброволец из Хасавюрта с позывным "Сталь" рассказ...
Буйнакский район должен знать своих героев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *