Важные вопросы по догазификации

Как подать заявку на догазификацию?

Вы можете обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, также с августа текущего года будет доступна возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации — connectgas.ru.

Какие документы нужны?

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

Какие критерии для соответствия догазификации?

В случае, если ваш индивидуальный жилой дом (дом блокированной застройки) и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу ускоренной газификации (догазификации).

Могут ли мне отказать после того как я подал заявку?

Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно.

Также, если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

Сколько стоит «бесплатная газификация»?

Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?

В случае если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равна нулю.

Сколько стоит провести газ внутри участка?

Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством. Если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе. Для предварительного расчета стоимости выполнения работ внутри земельного участка Вы можете воспользоваться калькулятором на сайте connectgas.ru.

А внутридомовое газовое оборудование?

Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

Как избежать обмана при подключении?

На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.