По поручению Сергея Меликова в 10 раз будут увеличены пособия для ветеранов. Согласен с мнением эксперта, редактора республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбека Магомедова, что данный шаг руководителя Дагестана Сергея Меликова — знаковый в направлении патриотического воспитания молодого поколения.

С каждым годом ряды ветеранов ВОВ все редеют, человек не властен над временем и болезнями, и на старости лет они дают о себе знать. И пока они среди нас, наши герои должны быть окружены заботой и вниманием как государства, так и всей общественности.

Повышение материального обеспечения ветеранов войны в 10 раз — важное решение Главы Дагестана Сергея Меликова и в их моральной поддержке.

Абдурахман Манафов, зам.главного редактора республиканской газеты «Вести Агула»