Важно внедрить господдержку овощеводов на местном уровне

Комментируя сообщение о том, что в Дагестане существенно вырастет господдержка овощеводства и картофелеводства, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает:

«Не секрет, что на рынках Махачкалы часто можно встретить израильскую или египетскую картошку, не говоря уже о Ставропольской или Астраханской. Цены в этом случае тоже не низкие. И это в Дагестане, где ещё совсем недавно эта культура была в избытке. Конечно, радует, что аграрный сектор стал системно поддерживаться. Это действительно стратегическая отрасль республики. При санкционном кризисе экономики и, в том числе, нехватки сельскохозяйственных культур, поддержка выращивания картофеля станет основой продуктовой стабильности. Причём, будут поддерживаться и ЛПХ, а значит, это доход для обычных граждан.

Ждём дагестанскую картошку на прилавках рынка по низким ценам!» — заключает Руслан Александрович.

Вполне согласен с экспертом, и мы не увидим на наших прилавках ни израильскую и никакую другую картошку, кроме экологически чистой дагестанской, если перед аграриями не встанут бюрократические препоны и эти ЛПХ будут реально производить на поле продукцию, а не будут виртуальными для галочки.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»