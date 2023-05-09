Общество

Василий Наумочкин: «Никто и никогда не мог победить нашу страну!»

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Атаман особого пограничного казачьего  общества  Терского  войскового казачьего округа Василий  Наумочкин  в составе дагестанской делегации гостей главного парада Победы находиться  в настоящее время  в Москве.

Говоря о своих ожиданиях от основного события сегодняшнего дня, участник специальной военной операции, доброволец, лично сформировавший три  отряда для участия в СВО, атаман Василий Наумочкин, в частности,  отметил: «Для меня большая честь находится сегодня в столице нашей Родине, в сердце Москвы  — на Красной площади.  О чем я думаю в этот момент? О том, что никто и никогда не мог победить нашу страну. Мы  мощнее, духовно богаче, сплоченнее и сильнее. Многие поколения наших предков не раз доказывали:  противостоять нам совершенно бесполезно. Докажем это и мы. Я сегодня с огромным трепетом и волнением нахожусь на Красной площади. Отсюда в 1941 году наши деды и прадеды уходили на фронт. Здесь в 1945 году к стенам Кремля победители сбрасывали знамёна поверженного третьего рейха. И я уверен,  в скором времени, также как 78 лет  назад мы вновь будем праздновать победу над силами зла, над фашизмом и неонацизмом.
Я поздравляю всех с Днём Победы,  желаю  крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях  и только мирного неба над головой!».

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