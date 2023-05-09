Василий Наумочкин: «Никто и никогда не мог победить нашу страну!»

Атаман особого пограничного казачьего общества Терского войскового казачьего округа Василий Наумочкин в составе дагестанской делегации гостей главного парада Победы находиться в настоящее время в Москве.

Говоря о своих ожиданиях от основного события сегодняшнего дня, участник специальной военной операции, доброволец, лично сформировавший три отряда для участия в СВО, атаман Василий Наумочкин, в частности, отметил: «Для меня большая честь находится сегодня в столице нашей Родине, в сердце Москвы — на Красной площади. О чем я думаю в этот момент? О том, что никто и никогда не мог победить нашу страну. Мы мощнее, духовно богаче, сплоченнее и сильнее. Многие поколения наших предков не раз доказывали: противостоять нам совершенно бесполезно. Докажем это и мы. Я сегодня с огромным трепетом и волнением нахожусь на Красной площади. Отсюда в 1941 году наши деды и прадеды уходили на фронт. Здесь в 1945 году к стенам Кремля победители сбрасывали знамёна поверженного третьего рейха. И я уверен, в скором времени, также как 78 лет назад мы вновь будем праздновать победу над силами зла, над фашизмом и неонацизмом.

Я поздравляю всех с Днём Победы, желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и только мирного неба над головой!».