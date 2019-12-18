Васильев встретился со старейшинами Южного территориального округа Дагестана

Сегодня в административном центре Табасаранского района Глава РД Владимир Васильев встретился со старейшинами ЮТО региона.

Главной темой встречи стали проекты «Мой Дагестан», благодаря которым улучшится качество водоснабжения, дорог и общественных территорий.

Васильев констатировал факт увеличения случаев регистрации бизнеса в Дагестане для уплаты налогов в бюджет региона, что говорит о появлении условий для честной работы. Способствовала этому, по словам главы региона, кадровая политика власти.

Касательно исполнения проекта «Мой Дагестан — моя вода» в Южном округе, то здесь для обеспечения людей качественной питьевой водой потратят сумму, превышающую 560 млн руб.

По проекту «Мой Дагестан — мои дороги» в этой же зоне потрачено свыше 76 млн руб., а по проекту «Мой Дагестан — комфортная городская среда» — свыше 167 млн руб.

Старейшины во время смогли задать интересующие вопросы, для решения которых Глава Дагестана дал поручения соответствующим ведомствам.

Из Агульского района встречу с главой посетили Рамазан Гададович Шабанов и Магомед Рамазанович Омаров.