Васильев встретился с предпринимателями и представителями общественных организаций

29 января в здании Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова прошла встреча Главы Дагестана с представителями бизнес-сообщества республики и общественными организациями.

По определению Владимира Васильева, данное мероприятие это важный шаг в установлении дальнейшего направления эффективного развития экономической сферы субъекта и повышения уровня благосостояния рядовых граждан республики. Глава Дагестана подчеркнул, что взаимоответственное сотрудничество способствует эффективной реализации поставленных целей и задач.

Владимир Васильев сообщил о проводимых в республике мерах поддержки предпринимательского сектора. Так, в Дагестане принят закон, который позволяет выделять большим инвестиционным проектам участки земли без торгов. Также приоритетным проектам на законном основании возможно предоставление налоговых преференций в течение пяти лет. Налоговые льготы предоставляются и инвесторам ТОСЭР, которые расположены в Каспийске и Дагестанских Огнях. На данный момент их одиннадцать. Из числа создающихся индустриальных парков один появился на территории завода «Дагдизель», в который планируется привлечь производителей обуви, их более шестьсот, но им необходимо выйти «из тени», легализовав свой бизнес. Васильев привел положительный пример 58 дагестанских АЗС, «обеление» которых позволило увеличить собираемость налогов, количество безналичных операций и официально заключенных трудовых договоров.

Все эти и другие факты позволяют сделать вывод об эффективном взаимодействии бизнеса и власти.

Владимир Васильев отметил, что возросла эффективность использования бюджета региона, его экономия в этом году составила более двух миллиардов рублей, а также заверил, что все позитивные инициативы руководителей министерств и муниципалитетов получат поддержку.

Мэр города Дербента Хизри Абакаров прокомментировал изменения, проводимые в городе, а также отметил, что на сегодняшний день предпринимателям созданы комфортные условия для развития, главное — это работать в рамках закона. Этот тезис поддержал помощник Главы РД по АЗС Магомед Абакаров. Он напомнил, что в конце прошлого года была создана Ассоциация владельцев автозаправочных станций, руководителем которой он является, и рассказал о проделанной работе. По словам Абакарова, главное — это повышение качества услуг АЗС и приведение документации в нормативное состояние.

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов рассказал о развитии ТОСЭР. Для инвесторов здесь предусмотрены налоговые льготы.

О работе Агентства по предпринимательству и инвестициям РД рассказал ее руководитель Гаджи Гасанов. Он отметил, что в республике предпринимательству оказывается имущественная и финансовая поддержка, а также в сфере экспорта. В регионе работает Центр поддержки предпринимательства. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в республике работает Фонд микрофинансирования, Фонд содействия кредитованию субъектов МСП, а также создан центр «Мой бизнес». Его цель в оказании сервисной поддержки предпринимательства.

Далее на совещании выступили представители бизнес-сообщества республики, госучреждений и общественных организаций.

В завершение, Глава Дагестана отметил, что необходимо развивать разные направления предпринимательства в республике. Владимир Васильев предложил для детального обсуждения ситуации в бизнес-секторе проводить раз в три месяца заседания Совета при Главе РД.