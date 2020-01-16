Васильев прокомментировал предложение Путина о создании архива ВОВ

Президент РФ Владимир Путин предложил создать архив Великий Отечественной войны. На это обратил внимание и Глава Дагестана Владимир Васильев. Он отметил, что семидесятипятилетний юбилей Победы сплачивает нацию вокруг героической истории наших предков, укрепляя духовность нашего общества.

Также руководитель субъекта выделил предложение Путина относительно компенсации инвестиционного вычета. Владимир Васильев подчеркнул важность данного нововведения для республики, так как это открывает новые возможности для роста инвестиций.