Васильев призвал глав муниципалитетов сосредоточить усилия не только на борьбе с инфекцией

2 мая под руководством Главы Дагестана прошло заседание Оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. В нем приняли участие руководители муниципалитетов и госорганов.

Глава РД поручил главам муниципалитетов уделить внимание не только борьбе с вирусом, но и поддержанию экономической деятельности.

На совещании обсудили обеспечение медучреждений необходимыми средствами, кадровые вопросы и возможность наладить производство средств защиты.

Васильев дал указания проконтролировать возобновление деятельности предприятий после выполнения предписаний Роспотребнадзора.

Как доложили главы муниципалитетов, медицинские учреждения обеспечены всем необходимым, в некоторых районах ужесточен режим самоизоляции. В ряде муниципалитетов организована доставка продуктов на дом.

Владимир Васильев отметил, что режим самоизоляции может быть смягчен в зависимости от ситуации в районе и призвал глав муниципалитетов создавать условия для ведения сельскохозяйственных, дорожных и строительных работ.