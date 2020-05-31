Васильев и Фисенко обсудили итоги работы группы Минздрава страны

30 мая Владимир Васильев и Виктор Фисенко провели совещание, предметом обсуждения на котором стали меры по противодействию коронавирусной инфекции и подведение итогов работы Минздрава РФ в Дагестане.

Фисенко напомнил, что Дагестан обеспечен тест-системами в полном объеме и число тестирований на коронавирус составляет свыше 3200 в день. Он сообщил, что жалобы населения отслеживаются в социальных сетях, затем осуществляется взаимодействие с медучреждениями, в которых есть все необходимые средства для лечения.

Замминистра здравоохранения сообщил, что в республику поступили лекарственные средства для лечения тяжело больных. В РКБ, которая может проводить клинические исследования, поступили препараты, используемые в Петербурге и Москве. Фисенко поблагодарил руководство региона за оперативное принятие решения о направлении 30 миллионов рублей на закупку лекарственных средств для лечения на дому больных легкой формой коронавируса.

Эти лекарства уже закуплены и поступили в лечебные учреждения. По словам Фисенко, некоторые граждане, лечащиеся дома получили лекарства. Кроме того, решен вопрос об оказании дистанционной помощи, а запас защитных костюмов в 45 тысяч штук позволяет работать несколько недель, не испытывая дефицита.

Фисенко отдельно коснулся профилактической работы и выразил уверенность в том, что изоляция во время празднования Ураза-байрам дала положительные результаты. В целом замминистра здравоохранения РФ отметил стабилизацию ситуации по распространению вируса.

Глава Дагестана поблагодарил Президента и Минздрав РФ за поддержку республики и отметил, что слова главы государства о том, что страна вместе с Дагестаном преодолеет сложное время, нашли подтверждение в делах. Он отдельно коснулся работы специалистов, приехавших в Дагестан, и затронул вопрос поддержки врачей. Как сказал Васильев, дагестанским врачам будет оказана всяческая помощь.

Васильев поблагодарил Фисенко за методическую поддержку и сообщил, что благодаря его работе удалось приобрести необходимое количество препаратов, в том числе выпускаемых за границей.

Глава РД напомнил о большом вкладе спонсоров, добровольцев и общественных организаций. Кроме того, он отметил важную работу по санитарной обработке, проведенной подразделениями МЧС РФ.

Режим ограничений все еще сохраняется. Фисенко рассказал о том, что помощник министра здравоохранения РФ и 6 специалистов профильных институтов продолжат работу. В течение 10 дней 230 дагестанцев были проконсультированы федеральными специалистами. Фисенко передал слова главы Минздрава РФ об оказании необходимой помощи Дагестану незамедлительно.

Глава Дагестана также коснулся вопроса подготовки кадров, строящихся инфекционных больниц. На что Фисенко ответил, что этот вопрос уже решается.