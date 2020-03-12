Васильев и Чайка обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана

11 марта Юрий Чайка приехал с рабочим визитом в Дагестан. В рамках поездки Полпред Президента РФ в СКФО провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона с Главой Дагестана Владимиром Васильевым и руководителями министерств и ведомств региона.

Юрий Чайка отметил, что полпредством проводятся выезды во все регионы СКФО для установления эффективного взаимодействия и разработке дорожных карт развития каждого субъекта.

Полпред подчеркнул потенциал республики в развитии туристического кластера и отметил работу в аграрном секторе. Остаются проблемы в сфере здравоохранения: недостаток врачей и младшего медперсонала, а также в социально-экономической сфере — это предоставление жилья детям-сиротам и увеличение оплаты труда.

Владимир Васильев отметил, что работа для развития социально-экономического направления проводится в некоторых направлениях. Для разрешения кадровой проблемы был проведен конкурс «Мой Дагестан». По налогам ведется динамика отчислений, которые направляются на разрешение наиболее острых задач. Активная работа проводится и для легализации бизнеса.

На мероприятии свой доклад представил первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов, в котором рассказал о работе по снижению дотаций в Дагестане и легализации бизнеса.

Здесь выступил и руководитель Минсельхозпрода республики Абзагир Гусейнов, который отчитался о состоянии агропромкомплекса региона и наметил основные цели и задачи. Так активно субсидируются отрасли, имеющие большой потенциал: виноградарство, рисоводство, садоводство и др. Что касается садов, то за трехлетний период их было высажено на территории чуть менее двух тысяч гектаров.

В рамках встречи обсуждались и другие вопросы.

В завершение, Юрий Чайка отметил, что для решения намеченных целей и задач необходимо эффективное взаимодействие Полпредства СКФО и руководства республики.