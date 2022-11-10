Ежегодно 10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел, верные избранному пути и предназначению: охранять правопорядок, обеспечивать законность и торжество справедливости. Эта профессия одна из самых трудных и ответственных.

Главное достояние районного отдела полиции — его сотрудники. В ОМВД России по Агульскому району трудятся настоящие профессионалы — ответственные и бдительные люди, каждый из которых вносит свой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории района.

Добросовестное исполнение ими служебных обязанностей — гарантия безопасности и спокойствия населения. Мнение граждан о работе ОМВД района является одним из важнейших критериев их работы. Каким же оно будет, зависит от каждого сотрудника и системы работы в отделе. У многих за плечами большой опыт и даже в этот свой профессиональный праздничный день все они на службе.

Дежурная часть одно из ведущих звеньев органов внутренних дел. Сотрудники именно этого структурного подразделения осуществляют круглосуточное и непрерывное управление силами и средствами по охране общественного порядка. Звонки, информацию, заявления, обращения граждан принимают здесь.

Сегодня в дежурной части ОМВД достойно несут службу: оперативный дежурный ст. лейтенант полиции Магомедов А.Б., помощник оперативного дежурного старшина полиции Омаров Р.К., водитель старший сержант полиции Мазаев М.А.

С Днем полиции всех работников органов внутренних дел РФ! Ваша честная и отважная служба — залог спокойствия в стране и в семьях наших граждан.

Абдурахман Манафов