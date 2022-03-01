Варварство и жесточайший цинизм

О военных преступлениях киевского режима

Специальная операция России на Украине не имеет аналогов в мире по хирургической точности и гуманности. Следующий этап операции — денацификация киевского режима. За первые несколько суток военной операции — это подтверждают данные Минобороны России и средства объективного контроля — уничтожены тысячи объектов украинских, и при этом жертвы минимизированы. Я считаю, что эта фаза военной операции по принуждению Украины к миру не имеет аналогов.

Американцы и их союзники всегда действуют совершенно иначе. Достаточно вспомнить Ирак, Афганистан или Югославию, где операции сопровождалось массовыми ударами по гражданским объектам: поездам, автомобилям, даже свадьбам и похоронным процессиям. Таких примеров можно привести множество.

Действия России гуманны в высшей степени. Но упертость киевского режима и оголтелая пропаганда нацизма на Украине делают свое дело. Ожесточение людей растет. Много тех, кто одурманен этой пропагандой. Они выступают за сопротивление освободительным действиям российской армии. А киевский режим пользуется этими настроениями.

Характерный пример — размещение военной техники и вооружений в детских садах, школах, посреди жилых домов или у здания Одесского оперного театра. Оттуда ВСУ открывает огонь по российской армии. Цель одна — вызвать ответный огонь, чтобы попало и убило как можно больше мирных людей. А потом обвинить в этом Россию. Это варварство, жесточайший цинизм, военные преступления против человечества, которые не замечают на Западе. Но если Запад закрывает на это глаза, то Россия терпеть больше не может.

Вслед за точными хирургическими действиями России должны последовать грамотные действия по денацификации. При этом важно действовать спокойно, с расстановкой, беречь своих солдат и офицеров. Не входить в густонаселенные районы, блокировать основные коммуникации, крепко укреплять свою оборону на этих территориях, создавая оборонные пункты, базы, надежно прикрываемые на всех направлениях — по воздуху, по воде и на суше. И проводить точечные действия по нейтрализации главарей нацистских группировок, по ликвидации тех сил и структур, которые оказывают открытое военное сопротивление. У России есть на это и силы, и средства.

Источник: https://asd.news/articles/voyna/varvarstvo-i-zhestochayshiy-tsinizm/