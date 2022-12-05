Валерий Казаков: Ногайцы вместе со всеми народами Дагестана скорбят по кончине выдающегося государственного и политического деятеля РФ Магомедали Магомедова

Вчера, 4 декабря, ушел в лучшие миры бывший председатель Госсовета Дагестана, Герой труда РФ Магомедали Магомедов. В связи с его кончиной в редакции газет, администрации муниципалитетов поступают соболезнования от лидеров общественных организаций, от государственных и общественных деятелей субъектов РФ. Сегодня, 5 декабря в день похорон М. Магомедова,поступили телеграммы от председателя Федеральной национальной культурной Автономии ногайцев России «Ногай Эл» Валерия Сеперовича Казакова.

«Ногайцы России, вместе со всеми народами Дагестана скорбят по поводу кончины отца Магомедсалама — Магомедали Магомедовича, выдающегося государственного и политического деятеля РФ, почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ. Выражая соболезнования семье и близким, хочу подчеркнуть, ногайский народ всегда будет помнить его как профессора народной дипломатии и виртуозного маэстро компромисса, настоящего и надежного друга внесшего неоценимый вклад в дело укрепление фундаментальных основ государственности ногайцев в Республике Дагестан», — Председатель Высшего Совета ФНКА НР. В.С. Казаков.

А также РНКА по РД выражает соболезнование родным и близким.

«Региональная Ногайская Национально-Культурная Автономия «Ногай Эл» Республики Дагестан выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни выдающегося Советского и Российского государственного и политического деятеля, почётного председателя Госсовета Республики Дагестан, Героя труда Российской Федерации Магомедали Магомедовича Магомедова родным и близким, а также всему Дагестанскому народу», — сказал Председатель РНКА «Ногай Эл» Аджибайрамов Зейдулла Курманович.

Источник: Голос степи