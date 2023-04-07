Валерий Громов встретился с военным комиссаром Тарумовского и Ногайского районов

Сегодня, 7 апреля, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Валерий Громов в сопровождении заместителя главы Тарумовского района Гаджиудрата Кебедова и председателя районного Собрания депутатов Владимира Сячина встретился с военным комиссаром Тарумовского и Ногайского районов Александром Мельниковым.

По словам военкома, призывная весенняя кампания, стартовавшая в России 1 апреля, проходит в Тарумовском районе в штатном режиме. Работают медицинская и призывная комиссии.

Александр Мельников обратил внимание собравшихся на то, что необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей поселений с привлечением депутатов и представителей общественности.

Валерий Громов в свою очередь подчеркнул важность взаимодействия и слаженной работы всех государственных структур и общественных организаций в этом направлении.

В рамках визита в Тарумовский район Валерий Громов пообщался с добровольцем 1-го казачьего отряда, участвовавшим в спецоперации, Хабибом Халимовым, с членами призывной комиссии и группой призывников.