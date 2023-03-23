Общество

Валерий Фальков провел совещание по вопросам подготовки квалифицированных кадров для Дагестана

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Глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков дал ряд поручений, необходимых для подготовки специалистов по логистике транспорта, туризма, а также складской логистике.

Через территорию Республики Дагестан развиваются торговые транспортные коридоры, связывающие регион со странами Ближнего Востока и Средней Азии, где ежедневно растет грузопоток. В этой связи предприниматели республики отмечают нехватку квалифицированных кадров в сфере логистики. Об этом ранее на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщила руководитель Дагестанской региональной организации РСПП Патимат Гамидова.

Со стороны Минобрнауки России подготовлены следующие поручения:

— ректорам Дагестанского государственного университета (ДГУ) и Дагестанского государственного технического университета проработать запросы по открытию необходимых профилей совместно с бизнесом;

— ректору Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева (АГУ) — председателю Консорциума вузов Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере выработать предложения по образовательным программам совместно с работодателями и представителями вузов, в том числе в части сетевого взаимодействия;

— рекомендовать Финансовому университету при Правительстве РФ оказать методическую помощь в подготовке программ обучения, повышении квалификации профессорско-преподавательского состава.

«Важно, чтобы кадры, которые выпускаются, отвечали запросу рынка. Необходимо понимать, для кого и для чего реализуются профильные программы. Мы готовы предоставить вам лучшие в масштабах России ресурсы», — отметил Министр.

Не позднее 1 мая состоится совещание, где будут заслушаны доклады ректоров с конкретными предложениями.

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