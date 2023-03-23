Валерий Фальков: «Мы готовы предоставить вам лучшие в масштабах России ресурсы»

Валерий Фальков о подготовке специалистов в сферах транспортной, складской логистики и туризма для работы в Дагестане.

Потребность возникла из-за развития центрального коридора «Север-Юг», который по Каспийскому морю связывает Дагестан со странами Ближнего Востока и Средней Азии, где грузопоток ежедневно растет.

«Через территорию Дагестана у нас развивается ряд торговых транспортных коридоров, и было поручение главы государства оперативно заняться вопросом логистики в регионе», – сказал руководитель Минобрнауки России Валерий Фальков.

По словам министра, ректорам дагестанских вузов поручено проработать совместно с бизнесом специфику потребности региона и представить план по открытию логистических профилей и программу повышения квалификации преподавательского состава по соответствующим дисциплинам.