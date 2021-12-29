Валентина Матвиенко заявила о необходимости доработать законопроект о QR-кодах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что законопроект о QR-кодах в общественных местах требует дополнительного обсуждения.

По мнению председателя Верхней палаты парламента, ко второму чтению в Госдуме он может быть серьезно доработан.

«Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом… Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что необходимо предусмотреть и меры QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях и тем, у кого, например, нет сотовых телефонов.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля не получившие QR-код могут проходить с отрицательным ПЦР-тестом. После этого срока такая возможность будет только при наличии медотвода.